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1 час назад

Завершены доклинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

ТАССиещё 3

"Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) завершил доклинические исследования безопасности и эффективности комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавируса, разрабатываемой совместно с госкорпорацией "Ростех". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ростеха.

Завершены доклинические исследования вакцины от гриппа и COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности. В ближайших планах ИСКЧ и Ростеха - подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования фазы I-II", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, растет спрос на качественные вакцины, способные эффективно защищать организм от COVID-19 и гриппа.

"Совместный проект ИСКЧ и Ростеха нацелен на создание эффективного и безопасного препарата для профилактики сразу двух респираторных инфекций. В процессе работы применяются современные технологии производства вакцин, в том числе нашего холдинга "Нацимбио" - ключевого производителя препаратов для Национального календаря профилактических прививок", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Он добавил, что к фазе клинических испытаний комбинированной вакцины, содержащей компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2, планируется приступить до конца 2022 года.

Наука и техника,Олег Евтушенко,Институт стволовых клеток человека,Минздрав РФ,Ростех,
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