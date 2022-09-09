Завершены доклинические исследования вакцины от гриппа и COVID-19

"Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) завершил доклинические исследования безопасности и эффективности комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавируса, разрабатываемой совместно с госкорпорацией "Ростех". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ростеха.

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"В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности. В ближайших планах ИСКЧ и Ростеха - подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования фазы I-II", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, растет спрос на качественные вакцины, способные эффективно защищать организм от COVID-19 и гриппа.

"Совместный проект ИСКЧ и Ростеха нацелен на создание эффективного и безопасного препарата для профилактики сразу двух респираторных инфекций. В процессе работы применяются современные технологии производства вакцин, в том числе нашего холдинга "Нацимбио" - ключевого производителя препаратов для Национального календаря профилактических прививок", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.