Засекреченные документы НАТО слили в даркнет

Хакеры выложили в даркнет секретные документы, которые НАТО передали Португалии. Об этом сообщает издание Diario de Noticias.

По имеющимся данным, утечка произошла в результате хакерской атаки на Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии. «Она была реализована при помощи ботов, которые были запрограммированы на поиск документов необходимого типа», — уточняется в источнике.

Утечку секретных документов обнаружили спецслужбы США. Они нашли в даркнете сотни документов, которые НАТО отправила Португалии под грифами «Секретные документы» и «Конфиденциальные документы». В данный момент Североатлантический альянс потребовал от правительства Португалии разъяснений касательно произошедшего.