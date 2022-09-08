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3 часа назад

Засекреченные документы НАТО слили в даркнет

Елена Прошина

Хакеры выложили в даркнет секретные документы, которые НАТО передали Португалии. Об этом сообщает издание Diario de Noticias.

Засекреченные документы НАТО слили в даркнет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, утечка произошла в результате хакерской атаки на Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии. «Она была реализована при помощи ботов, которые были запрограммированы на поиск документов необходимого типа», — уточняется в источнике.

Утечку секретных документов обнаружили спецслужбы США. Они нашли в даркнете сотни документов, которые НАТО отправила Португалии под грифами «Секретные документы» и «Конфиденциальные документы». В данный момент Североатлантический альянс потребовал от правительства Португалии разъяснений касательно произошедшего.

Ранее хакерской атаке подверглись российские сервисы электронного документооборота.

Наука и техника,Армия,Генштаб,НАТО,
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