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1 час назад

Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил тысячи новых звезд

Lenta.ruиещё 1

Космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб обнаружил тысячи новых звезд в туманности Тарантул. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства.

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил тысячи новых звезд
Фото: NASA, ESA, CSA, and STScINASA, ESA, CSA, and STScI

Туманность Тарантул, также называемая 30 Doradus, находится в 161 тысяче световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Это крупнейшая и самая яркая область рождения звезд в группе галактик, ближайших к Млечному Пути. Наблюдения проводились с помощью трех инфракрасных приборов Джеймса Уэбба: ближней инфракрасной камеры (NIRCam), спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и ближней инфракрасной камеры «Уэбба» (NIRCam). На кадрах можно заметить излучение от скопления массивных молодых звезд, столбы с формирующимися протозвездами, пузыри газа от отдельных новорожденных звезд.

В августе 2022 года космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб зафиксировал редкого коричневого карлика, чья масса превышает массу Юпитера в 31 раз.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
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