Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил тысячи новых звезд

Туманность Тарантул, также называемая 30 Doradus, находится в 161 тысяче световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Это крупнейшая и самая яркая область рождения звезд в группе галактик, ближайших к Млечному Пути. Наблюдения проводились с помощью трех инфракрасных приборов Джеймса Уэбба: ближней инфракрасной камеры (NIRCam), спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и ближней инфракрасной камеры «Уэбба» (NIRCam). На кадрах можно заметить излучение от скопления массивных молодых звезд, столбы с формирующимися протозвездами, пузыри газа от отдельных новорожденных звезд.