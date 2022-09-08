МТС запустил предзаказ новых iPhone 14

На сайте МТС появилась возможность сделать предзаказ новых смартфонов от Apple.

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Стоимость модельного ряда практически не отличается от цен, представленных на iPhone 13 в прошлом году.

Так, минимальная цена за iPhone 14 — 84 990 рублей. iPhone 14 Plus продается минимум за 94 990 рублей, iPhone 14 Pro можно приобрести по цене от 104 990 рублей, а iPhone 14 Pro Max — от 114 990 рублей.

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Ранее компания Apple в ходе осенней презентации представила четыре новые модели iPhone: новые базовые 14 и 14 Plus, а также 14 Pro и Pro Max. Важной новостью стало то, что корпорация решила отказаться от 5,4-дюймового iPhone mini. У базовых моделей остался чип A15 (как у iPhone 13 Pro). iPhone 14 Plus оснащен дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, iPhone 14 — 6,1-дюймовым.