В Telegram появится новая функция

За 2022 год Telegram очень сильно изменился. И дело не только в появлении платной подписке, но и в функциях, которыми может похвастаться мессенджер.

Так, например, стало известно, что в тестовой версии приложения появилась возможность авторизоваться через Google Аккаунт и Apple ID. Стоит, правда, отметить, что регистрации всё ещё требует привязки к мобильному телефону.

Помимо этого, свежая бета Telegram предлагает войти в свой аккаунт и через электронную почту.