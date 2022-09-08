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36 минут назад

В Telegram появится вход через Google Аккаунт и Apple ID

Ferra.ru

За 2022 год Telegram очень сильно изменился. И дело не только в появлении платной подписке, но и в функциях, которыми может похвастаться мессенджер.

В Telegram появится новая функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, например, стало известно, что в тестовой версии приложения появилась возможность авторизоваться через Google Аккаунт и Apple ID. Стоит, правда, отметить, что регистрации всё ещё требует привязки к мобильному телефону.

Помимо этого, свежая бета Telegram предлагает войти в свой аккаунт и через электронную почту.

Отметим, что нововведение, которое совсем скоро появится в стабильной версии сервиса, полезно как минимум тем, что при логине можно обойтись без телефона. Жаль, правда, что проект Дурова не смог полностью избавиться от необходимости использовать мобильный номер.

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