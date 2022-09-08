В Telegram появится новая функция

За 2022 год Telegram очень сильно изменился. И дело не только в появлении платной подписке, но и в функциях, которыми может похвастаться мессенджер.
Так, например, стало известно, что в тестовой версии приложения появилась возможность авторизоваться через Google Аккаунт и Apple ID. Стоит, правда, отметить, что регистрации всё ещё требует привязки к мобильному телефону.
Помимо этого, свежая бета Telegram предлагает войти в свой аккаунт и через электронную почту.
Отметим, что нововведение, которое совсем скоро появится в стабильной версии сервиса, полезно как минимум тем, что при логине можно обойтись без телефона. Жаль, правда, что проект Дурова не смог полностью избавиться от необходимости использовать мобильный номер.