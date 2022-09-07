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15 часов назад

Представлены Apple Watch Series 8 с функцией измерения температуры тела каждые пять секунд

Газета.Ruиещё 14

Американская компания Apple показала новую модель умных часов Apple Watch Series 8. Новинку впервые официально продемонстрировали во время осенней презентации компании, которую транслируют на YouTube.

Представлены Apple Watch Series 8 с новой функцией
Фото: AppleApple

Визуально умный гаджет практически не отличается от Series 7. У Series 8 те же размеры экрана, что и у предшественника. Однако в часах впервые появился датчик с функцией измерения температуры тела каждые пять секунд.

Также в новых умных часах добавили возможность определять, попал ли владелец гаджет в автомобильную аварию. Когда часы посчитают, что пользователь попал в ДТП, то вызывают скорую помощь, если владелец не отреагирует на уведомление.

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В умных часах будет автоматически установленная новая операционная система watchOS 9 с расширенным выбором циферблатов и обновленным приложением для тренировок. Гаджет поступит в продажу с 16 сентября.

Наука и техника,Apple,
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