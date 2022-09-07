Представлены Apple Watch Series 8 с новой функцией

Американская компания Apple показала новую модель умных часов Apple Watch Series 8. Новинку впервые официально продемонстрировали во время осенней презентации компании, которую транслируют на YouTube.

Фото: Apple Apple

Визуально умный гаджет практически не отличается от Series 7. У Series 8 те же размеры экрана, что и у предшественника. Однако в часах впервые появился датчик с функцией измерения температуры тела каждые пять секунд.

Также в новых умных часах добавили возможность определять, попал ли владелец гаджет в автомобильную аварию. Когда часы посчитают, что пользователь попал в ДТП, то вызывают скорую помощь, если владелец не отреагирует на уведомление.