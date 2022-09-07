Представлены Apple Watch Series 8 с новой функцией

Американская компания Apple показала новую модель умных часов Apple Watch Series 8. Новинку впервые официально продемонстрировали во время осенней презентации компании, которую транслируют на YouTube.
Визуально умный гаджет практически не отличается от Series 7. У Series 8 те же размеры экрана, что и у предшественника. Однако в часах впервые появился датчик с функцией измерения температуры тела каждые пять секунд.
Также в новых умных часах добавили возможность определять, попал ли владелец гаджет в автомобильную аварию. Когда часы посчитают, что пользователь попал в ДТП, то вызывают скорую помощь, если владелец не отреагирует на уведомление.
В умных часах будет автоматически установленная новая операционная система watchOS 9 с расширенным выбором циферблатов и обновленным приложением для тренировок. Гаджет поступит в продажу с 16 сентября.