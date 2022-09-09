Гигантское извержение возникло с обратной стороны Солнца

В последнее время на Солнце совершались довольно интенсивные махинации, но недавнее извержение на обратной стороне выглядит абсолютным достижением науки.

Фото: rwspace.ru rwspace.ru

Вечером 5 сентября по Гринвичу произошел огромный выброс корональной массы. (CME) был зарегистрирован взрыв на дальней стороне Солнца, вызвавший радиационную бурю по всей Солнечной системе. Это был тип, известный как гало CME, в котором можно увидеть расширяющийся ореол горячего газа, извергающийся вокруг всего Солнца.

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Иногда это означает, что CME направляется прямо к Земле. Однако это извержение было на дальней стороне, поэтому оно уходит, и мы не увидим никаких обычных последствий солнечной бури здесь, на нашей родной планете.

Но Венера была прямо на пути о приближающемся шторме, а вместе с ним и Solar Orbiter, космический зонд, совместно управляемый Европейским космическим агентством и НАСА, который в настоящее время находится вблизи Венеры после гравитационного сопровождения 4 сентября в его миссии по крупным наблюдениям нашей родной звезды.

Это дало нам редкую возможность наблюдать и измерять гигантский дальний КВМ, что обычно для нас довольно сложно сделать.

«Этому событию будут посвящены многие научные работы в ближайшие годы», — сказал Spaceweather физик Солнца Джордж Хо из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.

«Я могу с уверенностью сказать, что событие 5 сентября — одно из самых самые большие (если не самые большие) штормы солнечных энергетических частиц (SEP), которые мы видели до сих пор с момента запуска Solar Orbiter в 2020 году».

Неясно, где именно Солнце извергалось, но кажется вероятным, что виновником является область солнечных пятен под названием AR 3088, которая в конце августа скрылась за солнечным диском.

При этом он оставил прощальный выстрел — огромную вспышку класса М2, направленную в сторону от Земли.

Гелиосейсмология — изучение внутренних колебаний Солнца, основанное на поверхностных вибрациях, — может быть использована для обнаружения солнечных пятен на обратной стороне нашей родной звезды.

Это связано с тем, что скопления магнитных полей, такие как солнечные пятна, могут влиять на скорость звуковых волн, отражающихся внутри Солнца.

Гелиосейсмические измерения НАСА позволяют предположить, что AR 3088 могла вырасти после того, как покинула нашу сторону Солнца.

Есть много космических аппаратов, которые могли бы не выдержать такого сильного удара от Солнца. Но Solar Orbiter, как следует из названия, был построен так, чтобы выдерживать серьезные солнечные удары.

И он оснащен приборами для измерения солнечных явлений, в том числе сильных извержений Солнца.

На самом деле, Solar Orbiter находился на пути более раннего КВМ, вспыхнувшего 30 августа по Гринвичу, как раз перед гравитационным маневром.

Его инструменты зафиксировали в обоих случаях значительный всплеск частиц солнечной энергии. Эта информация может помочь ученым классифицировать эти события и лучше понять поведение Солнца и его влияние на космическую среду.

AR 3088 все еще находится на обратной стороне Солнца, и, если он собирается снова появиться, то не будет этого в течение нескольких дней. Так что вполне возможно, что к тому времени, когда он вернется к нам, он будет меньше и тише.

В настоящее время в Солнечной стране, ориентированной на Землю, все спокойно, и на горизонте не предвидится никаких солнечных бурь.

Есть несколько видимых областей солнечных пятен, но все они в настоящее время кажутся довольно подавленными, и только более мягкие КВМ извергаются на ближней стороне Солнца.