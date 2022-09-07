В России перестала работать часть сервисов Google

Жители России уже несколько дней жалуются на перебои в работе ряда сервисов Google. Как сообщает «Коммерсантъ», сбои фиксируются в функционировании сайтов компании, сервисов Google Chrome, YouTube, Google Play и смартфонов Pixel.

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В частности, на сайте photos.google.com не прогружаются изображения, в магазине приложений Google App не отображаются иконки некоторых игр и приложений, а в смартфонах серии Pixel не загружаются обои для рабочего стола через встроенную утилиту.

Как сообщает «Газета.Ru», корреспондент которой проверил работу сервисов, сейчас недоступными остаются веб-версия Google Photo и скачка обоев на смартфоны Pixel. Остальные ресурсы работают в обычном режиме.