Россиян предупредили о новой опасной СМС-рассылке

Россиян предупредили об опасности новой анонимной СМС-рассылки с приглашением на работу. Эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий подчеркнул, что подобные сообщения могут быть связаны с мошенническими схемами или вовлечением людей в нелегальный бизнес. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Угроза фишинга

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Сообщения на телефонные номера россиян с предложениями о работе онлайн приходят с июля, рассказал Лукацкий. Чаще всего в них адресант представляется менеджером по найму различных маркетплейсов и сообщает о поиске сотрудников на неполный рабочий день.

«Работая дома с помощью мобильного телефона, вы сможете легко зарабатывать от 5 до 30 тысяч рублей в день, а зарплата выплачивается в тот же день. Рабочие задачи просты и могут быть выполнены в любое время и в любом месте», — так выглядит текст сообщения.

Лукацкий назвал подобные предложения серьезной угрозой для пользователей.

«Ввязываться в это не стоит, потому что, как мы понимаем, бесплатный сыр — только в мышеловке. Данные схемы могут быть использованы сами по себе как фишинг. Желание быстро получить деньги на непыльной работе на самом деле обернется тем, что мы пройдем по ссылке и наш компьютер или смартфон будет заражен и мы потеряем доступ к различным интернет сервисам, онлайн-банкингу и тому подобным данным», — предупредил эксперт в области информационной безопасности.

Россиянам, в том числе, предлагают пройти онлайн-обучение, для того чтобы приступить к названной в рассылке работе, поделился специалист.

«Предлагается пройти некое онлайн-обучение для того, чтобы затем получать вот эти 9-20 тысяч в день. Такое обучение может постулироваться как бесплатное, но при контакте с мошенниками уже может прозвучать, что нужно оплатить некие материалы. Такого рода схемы достаточно популярны. Так, с каждого по копеечке мошенники могут заработать достаточно большие деньги», — высказался эксперт по кибербезопасности.

Нелегальный бизнес

Он также предположил, в чем может состоять работа, которую предлагают россиянам через СМС.

«Это может быть действительно участие в каких-то достаточно легальных или полулегальных рекламных схемах, когда идет холодный обзвон или рассылка по клиентам», — указал эксперт.

Специалист не связал массовую рассылку с утечкой данных. По его словам, если бы это была она, то сообщения были ли персонифицированы.

«Там не указаны ни имя, ни фамилия, ни какая-либо другая, связанная со человеком информация. Это просто веерная рассылка по некой базе телефонов, которую можно создать просто создать при помощи обычного генератора», — считает Лукацкий.