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4 часа назад

В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга

Lenta.ruиещё 5

В теневом интернете появились предложения по покупке удаленного доступа к управлению автомобилями одного из операторов каршеринга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика по угрозам безопасности транспортного сектора «Лаборатории Касперского» Олега Ягодина.

Хакеры взломали автомобили каршеринга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно изданию, пользователям даркнета предлагают приобрести доступ к аккаунту администратора сервиса. С его помощью можно отслеживать местоположение автомобиля, открывать и закрывать его, включать и выключать двигатель.

Источники издания в четырех каршеринговых компаниях убеждены, что заблокировать двигатель удаленно невозможно. В то же время эксперты по информационной безопасности уверены, что это можно сделать. Как пояснил газете Олег Ягодин, в любом сервисе каршеринга имеется панель управления с привилегиями администратора на случай внештатных ситуаций.

Ведущий консультант информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов также подтвердил наличие возможности безопасной удаленной блокировки двигателя. «Современный автомобиль каршеринга — это не просто автомобиль, а еще и скрытый дополнительный бортовой компьютер с множеством датчиков, постоянно передающий информацию о своем состоянии компании-оператору», — отметил он.

По мнениям экспертов, получившие доступ к панели управления каршеринга злоумышленники могут использовать его для шантажа или с целью навредить конкретному человеку.

Ранее Роскомнадзор (РКН) начал расследование масштабной утечки в даркнет данных водителей Москвы и Подмосковья.

Наука и техника,Олег Ягодин,Лаборатория Касперского,Роскомнадзор,
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