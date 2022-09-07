Хакеры взломали автомобили каршеринга

В теневом интернете появились предложения по покупке удаленного доступа к управлению автомобилями одного из операторов каршеринга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика по угрозам безопасности транспортного сектора «Лаборатории Касперского» Олега Ягодина.

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Как стало известно изданию, пользователям даркнета предлагают приобрести доступ к аккаунту администратора сервиса. С его помощью можно отслеживать местоположение автомобиля, открывать и закрывать его, включать и выключать двигатель.

Источники издания в четырех каршеринговых компаниях убеждены, что заблокировать двигатель удаленно невозможно. В то же время эксперты по информационной безопасности уверены, что это можно сделать. Как пояснил газете Олег Ягодин, в любом сервисе каршеринга имеется панель управления с привилегиями администратора на случай внештатных ситуаций.

Ведущий консультант информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов также подтвердил наличие возможности безопасной удаленной блокировки двигателя. «Современный автомобиль каршеринга — это не просто автомобиль, а еще и скрытый дополнительный бортовой компьютер с множеством датчиков, постоянно передающий информацию о своем состоянии компании-оператору», — отметил он.

По мнениям экспертов, получившие доступ к панели управления каршеринга злоумышленники могут использовать его для шантажа или с целью навредить конкретному человеку.