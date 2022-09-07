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14 часов назад

Идентифицировано самое старое млекопитающее возрастом 225 млн лет

Газета.Ru

Самое старое млекопитающее в мире было идентифицировано с помощью анализов зубов. Оно оказалось старше ранее подтвержденного самого раннего млекопитающего. Возраст существа, похожего на землеройку, оказался более ранним еще примерно на 20 миллионов лет. Как пишет CNN, исследователи назвали это открытие «очень важным».

225 млн лет: найдено самое старое млекопитающее
Фото: Газета.руГазета.ру

Латинское название «самого старого млекопитающего» — Brasilodon quadrangularis. Это было маленькое существо, похожее на землеройку, около 20 сантиметров в длину. Оно обитало на земле 225 миллионов лет назад, в то же время, что и некоторые из древнейших динозавров. Открытие проливает свет на эволюцию современных млекопитающих.

Открытие сделали исследователи из Музея естественной истории в Лондоне, Королевского колледжа Лондона и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Порту-Алегри.

Ранее ученые выяснили, что первые млекопитающие умирали молодыми ради собственного блага.

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