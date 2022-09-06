В Google Play нашли вирус для кражи денег

Аналитики компании Fox-IT обнаружили в Google Play банковский вирус-троян для кражи денег со счетов. Вирус называется SharkBot и замаскирован под популярные приложения.

Специалисты отметили, что больше всего копий SharkBot обнаружили в приложениях Mister Phone Cleaner и Kylhavy Mobile Security, пользующихся большой популярностью. У каждого из этих продуктов насчитывается по 600 тысяч загрузок.

В связи с этим эксперты предположили, что из-за вируса уже пострадали сотни тысяч пользователей. Опасность вируса в том, что он может анализировать файлы cookie и извлекать из них информацию о введённых жертвой логинах и паролях.