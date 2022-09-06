Несостоявшиеся революции: пять провальных фото-гаджетов

Игроки на рынке высоких технологий нередко пытаются опередить конкурентов за счет прорывных технологий и громких обещаний, но, как правило, реальность всегда разочаровывает. Некоторые устройства добираются до рынка тенью самих себя, другие вообще не доживают до релиза. И фото-индустрия — не исключение. Издание Popular Photography подготовило список из пяти провальных гаджетов для фотографии — мы перевели этот текст.

Фото: DigitalRev TV DigitalRev TV

Light L16

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Камера Light L16, впервые представленная в 2016 году, должна была совершить революцию в сфере портативной фотографии. Создатели собирались втиснуть в один корпус аж 16 разных мобильных объективов — их суммарное фокусное расстояние варьировалось от 35 до 150 мм. Поскольку каждая 52-мегапиксельная фотография представляла собой композитное изображение, заснятое при помощи 16 камер, конечная карта глубины позволяла настраивать фокусировку и глубину резкости на пост-обработке. Производитель также заявлял, что L16 предложит качество сравнимое с DSLR-камерами и отличную производительность при низком освещении… Но отзывы экспертов, опубликованные после релиза в 2017 году, говорили об обратном. Второй версии устройства так и не дождались: после неудачных партнерств фирма ушла в автомобильную индустрию.

Light

GoPro Karma

Для производителя экшен-камер GoPro выход на рынок дронов наверняка выглядел сущим пустяком. Многие устройства до сих пор используют их камеры линейки Hero для съемки воздушных футажей — почему бы тогда не производить дроны лично, чтобы получать еще больше прибыли? Аппараты GoPro Karma поступили в продажу в 2016 году, и отзывы критиков были положительными. Новинка предлагала не так много функций, как некоторые модели конкурентов, однако съемная стабилизационная ручка считалась интересной идеей. Правда, вскоре покупатели начали массово жаловаться на то, что их новенькие GoPro Karma внезапно перестали держаться в воздухе. Производитель отозвал продукцию и перевыпустил линейку через несколько месяцев, но на тот момент устройство потеряло доверие потребителей. GoPro сначала реструктуризовала, а затем полностью упразднила отделение по разработке дронов в 2018 году.

GoPro

Lytro

В отличие от многих других компаний в этом списке, Lytro запустила два продукта, которые действительно соответствовали обещаниям создателей. Но, к сожалению, технология пленоптических камер на практике оказалась не такой впечатляющей, как на бумаге. Главная фишка устройств Lytro заключалась в том, что они делали снимки сразу в нескольких глубинах резкости: после этого точные параметры можно было настроить на пост-обработке. Lytro Light Field Camera и Lytro Illum справлялась с этой задачей, но, как оказалось, большинство фотографов предпочитает простые камеры, которые делают фотографии в высоком разрешении — даже если им придется настраивать фокусировку и диафрагму вручную. После провала Lytro попыталась перейти в сферу VR, а потом перешла во владение Google, которая оперативно закрыла контору.

Wikipedia

Kodak Super8

В 2018 году Kodak анонсировала новую пленочную камеру Super8. Несмотря на старую технологию, устройство также обладало и цифровыми функциями, вроде жидкокристаллического видоискателя и слота для SD-карты. Чуть позже компания представила тестовый футаж, снятый на камеру, а затем… Тишина. Если верить сообщениям Kodak, камера Super8 все еще находится в разработке — производитель даже предлагает записаться на предварительный заказ. Состоится ли релиз на самом деле — совсем другой вопрос.

Kodak

Линейка Nikon DL

Жизненный цикл линейки камер Nikon DL закончился, так толком и не начавшись. Представленное в 2016 году семейство устройств должно было составить конкуренцию серии RX100 от Sony. Модельный ряд тогда насчитывал три устройства с различной дистанцией зума: DL 18-50, DL 24-85 и DL 24-500. Стоимость всех трех камер составляла менее $1 000, и, если судить по заявленным характеристикам, они стали бы отличной опцией для уличной фотографии и путешествий. Но из-за проблем со внутренними чипами обработки изображения производитель отложил релиз устройств, после чего вообще отменил выход линейки.