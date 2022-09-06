45 лет "Вояджер-1": что нужно знать о главном звездолете Земли

Пятого сентября 45-летний юбилей отпраздновал первый космический аппарат, выбравшийся за пределы солнечной системы — легендарный «Вояджер-1». Изначально он должен был всего лишь исследовать дальние планеты нашей системы, но никто не подозревал, что почти полвека спустя аппарат все еще будет в строю, пускай и бесконечно далеко от дома. В честь знаменательной даты портал Space.com вспомнил историю зонда — мы выбрали главное из текста.

Фото: NASA NASA

«Вояджер-1» облетел Юпитер

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«Вояджер-1» чуть было не остался на земле из-за того, что ракета-носитель израсходовала запас топлива, однако аппарат все же поднялся в небо. Более того, он обогнал своего близнеца «Вояджер-2» и первым прошел астероидный пояс между Марсом и Юпитером. Первые изображения планеты спутник передал в апреле 1978 года на расстоянии 266 миллионов километров от дома.

Благодаря этим снимкам ученые NASA сделали несколько открытий. «Вояджер-1» запечатлел не только тонкое кольцо вокруг гигантской планеты, но и две новых луны Юпитера — Фиву и Метиду. Детализированные фотографии поверхности Ио помогли исследователям обнаружить вулканы, которые свидетельствовали о сейсмической активности. А снимки гладкой поверхности Европы, перемежающейся прямыми линии, намекали на наличие льда и возможное присутствие целого океана.

NASA

«Вояджер-1» посетил Сатурн и его луны

После этого аппарат продолжил движение по изначальной траектории. Она привела «Вояджер-1» к Сатурну, где тот должен был собрать данные об одном из колец планеты, который годом ранее обнаружил зонд «Пионер-11». Однако камера «Вояджера-1» обладала более высоким разрешением, благодаря чему аппарат обнаружил две новые луны (Прометея и Пандору): их орбиты удерживали ледяные частицы кольца на стабильной орбите. Он также сфотографировал Атлас, одно новое кольцо и несколько снимков прочих лун Сатурна.

На этом главная задача «Вояджера-1» считалась выполненной: теперь ученые переключили свое внимание на отслеживание аппарата, который на полной скорости направлялся в межзвездное пространство. Но перед тем, как выйти в открытый космос, он сделал, пожалуй, один из самых знаменитых снимков в истории космических полетов: фотографию Земли с расстояния шести миллиардов километров, которая получила название «Бледно-голубая точка».

NASA

«Вояджер-1» вошел в межзвездное пространство

25 августа 2012 года «Вояджер-1» покинул гелиосферу: огромный пузырь заряженных солнечных частиц. Но это открытие предали огласке только год спустя, когда инструмент обнаружения плазменных волн аппарата зафиксировал мощное солнечное извержение. Эта информация помогла ученым сделать вывод, что пространство вокруг «Вояджера-1» гораздо более плотное, чем внутри гелиосферы. На тот момент аппарат находился на расстоянии 121 астрономической единицы от Солнца — это более 18 миллиардов километров.

Сейчас статус путешествия «Вояджера-1» можно отслеживать на официальном сайте NASA. За прошедшие десять лет аппарат собрал большой объем ценной информации о состоянии нашей зоны галактики. Например, он обнаружил, что уровни космической радиации за пределами гелиосферы чрезвычайно высоки. Долговечность «Вояджера-1» поражает инженеров: так, пять лет назад аппарат применил аварийные ускорители, чтобы изменить угол корпуса для передачи информации на Землю. На минуточку, эти ускорители простаивали на протяжении 37 лет — в последний раз они использовались еще в 1980-м, когда «Вояджер-1» добрался до Юпитера.

Благодаря этому маневру коллектив NASA рассчитывает продлить срок эксплуатации аппарата хотя бы на один-два года. Другие участники миссии тоже принимают все возможное, чтобы «Вояджер-1» подольше оставался в строю. Его камеры были выключены вскоре после «Бледно-голубой точки», чтобы снизить расход энергии — ее запас строго ограничен. Постепенно исследователи отключили пять других научных инструментов, из-за чего сейчас работает лишь четыре.