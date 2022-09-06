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5 часов назад

Windows пометила Google Chrome как вирус

Накануне пользователи начали массово жаловаться на неадекватное поведение встроенного в Windows антивируса — он определял Google Chrome как вирус.

Windows пометила Google Chrome как вирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Более того, под удар «Защитника Windows» попали в целом все приложения на основе Chromium. В Microsoft уже признали проблему, заявив, что защитное ПО идентифицировал как потенциально опасные все приложения, основанные на базе Chromium и платформе JavaScript Electron.

На данный момент лучшим способом решить проблему — обновить «Защитник Windows» до версии 1.373.1537.0. Если у вас это не получается, то единственным вариантом будет удалить официальные версии программ, помеченных как вирус.

Напомним, что среди пострадавшего софта был не только Chrome, но также WhatsApp, Discord и Spotify.

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