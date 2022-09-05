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1 час назад

Российские ученые заявили о получении вещества, которое сможет замедлить глобальное потепление

Илья Родин

Исследователи НИТУ МИСИС, МГУ имени М.В. Ломоносова и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН разработали катализатор для промышленной переработки углекислого газа, который является одним из «виновников» глобального потепления на Земле. Результаты их работы опубликованы в журнале Materials.

Российские ученые получили замедляющее глобальное потепление вещество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что процесс получения кобальт-никелевых катализаторов для переработки углекислого газа отличается простотой и невысокой стоимостью.

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В статье сообщается, что они «представляют собой объемный сплав с пористой поверхностью и наноразмерными зернами, образующими пенистые высокоактивные частицы».

Специфика структуры катализаторов позволяет им интенсивно взаимодействовать с молекулами углекислого газа. Кроме того, они отличаются высокой стабильностью по сравнению с созданными ранее веществами, уточнили исследователи.

Ученые подчеркнули, что продолжат поиск новых, еще более эффективных и надежных катализаторов.

Наука и техника,РАН,МГУ,
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