Российские ученые получили замедляющее глобальное потепление вещество

Исследователи НИТУ МИСИС, МГУ имени М.В. Ломоносова и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН разработали катализатор для промышленной переработки углекислого газа, который является одним из «виновников» глобального потепления на Земле. Результаты их работы опубликованы в журнале Materials.

Отмечается, что процесс получения кобальт-никелевых катализаторов для переработки углекислого газа отличается простотой и невысокой стоимостью.

В статье сообщается, что они «представляют собой объемный сплав с пористой поверхностью и наноразмерными зернами, образующими пенистые высокоактивные частицы».

Специфика структуры катализаторов позволяет им интенсивно взаимодействовать с молекулами углекислого газа. Кроме того, они отличаются высокой стабильностью по сравнению с созданными ранее веществами, уточнили исследователи.