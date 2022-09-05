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48 минут назад

Time: через полвека Россия станет лучшим местом для жизни

Илья Родин

Писатель Гайя Винс в статье для журнала Time рассказала о возможных последствиях глобального потепления. Она предсказала, что Флорида, Гавайи и Калифорния опустеют, американцы начнут активно строить города на Аляске. По ее мнению, наибольшую выгоду получит Россия.

Time: через полвека Россия станет лучшим местом для жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик предположила, что людям придется покинуть города, расположенные на побережье океанов, а также в засушливых регионах. Кроме того, населению придется уйти с островов.

По ее мнению, земляне будут вынуждены мигрировать вглубь суши, в сторону крупных озер и возвышенностей. Кроме того, начнется переселение в северные широты.

Эксперт считает, что правительству США придется обратить внимание на Аляску. Вашингтон будет вынужден построить в макрорегионе большое количество городов. Кроме того, выгоды от изменений климата получат скандинавские государства, Канада и Шотландия.

Винс полагает, что наибольшую выгоду получит Россия. По ее данным, страна является одним из крупнейших в мире экспортеров сельхозпродукции, в том числе, пшеницы. Ее сельскохозяйственное доминирование будет расти по мере улучшения климата.

По данным исследователя, большая часть вечной мерзлоты растает к 2080-му году, что сделает Север более привлекательным для хозяйственной деятельности и переселения.

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