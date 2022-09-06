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8 минут назад

CNN: ледник "Судного дня" держится "на ногтях"

Газета.Ruиещё 4

Так называемый «ледник Судного дня» в Антарктиде, получивший прозвище из-за высокого риска обрушения и угрозы глобальному уровню моря, может быстро отступить в ближайшие годы, говорят ученые, усиливая опасения по поводу экстремального уровня моря. Об этом пишет CNN.

CNN: ледник "Судного дня" держится "на ногтях"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ледник Туэйтса, способный поднять уровень моря на несколько метров, разрушается вдоль своего подводного основания по мере того, как планета нагревается. В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Geoscience, ученые нанесли на карту историческое отступление ледника, надеясь узнать из его прошлого, как ледник поведет себя в будущем.

Они обнаружили, что в какой-то момент за последние два столетия основание ледника отошло от морского дна и отступало со скоростью 2,1 км в год. Это вдвое превышает скорость, которую ученые наблюдали за последнее десятилетие или около того.

Этот быстрый распад, возможно, произошел «не далее как в середине 20-го века», — сказал в пресс-релизе Аластер Грэм, ведущий автор исследования и морской геофизик из Университета Южной Флориды.

Это предполагает, что у Туэйтса есть возможность быстро отступить в ближайшем будущем, как только он оторвется от хребта на морском дне, который помогает держать его под контролем.

«Туэйтс действительно держится сегодня своими ногтями, и мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах в будущем — даже от года к году — как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе», — указал Роберт Лартер, морской геофизик и один из соавторов исследования из Британской антарктической службы.

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