На Земле началась четвертая за три дня магнитная буря

Четвертая за три дня магнитная буря началась на Земле, сообщает МК.ru. По данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, она стала следствием потока солнечного ветра, в котором оказалась Земля.

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Магнитосфера стала возмущенной около полуночи 3 сентября, а в 03:00 началась магнитная буря категории G1, которая продлилась около трех часов. В ночь на 4 сентября стартовал новый геомагнитный шторм, который на протяжении 18 часов колебался между категориями G1 и G2. После перерыва длиной три часа 5 сентября снова началась магнитная буря категории G1 и продлилась девять часов.

Четвертая магнитная буря также относится к категории G1. Она началась в 15:00. Мощность геомагнитных штормов оценивается по пятибалльной шкале, магнитные бури категорий G1 и G2 проходят для жителей Земли почти незаметно.