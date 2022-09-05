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23 часа назад

На Земле началась четвертая за три дня магнитная буря

Москва24

Четвертая за три дня магнитная буря началась на Земле, сообщает МК.ru. По данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, она стала следствием потока солнечного ветра, в котором оказалась Земля.

На Земле началась четвертая за три дня магнитная буря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Магнитосфера стала возмущенной около полуночи 3 сентября, а в 03:00 началась магнитная буря категории G1, которая продлилась около трех часов. В ночь на 4 сентября стартовал новый геомагнитный шторм, который на протяжении 18 часов колебался между категориями G1 и G2. После перерыва длиной три часа 5 сентября снова началась магнитная буря категории G1 и продлилась девять часов.

Четвертая магнитная буря также относится к категории G1. Она началась в 15:00. Мощность геомагнитных штормов оценивается по пятибалльной шкале, магнитные бури категорий G1 и G2 проходят для жителей Земли почти незаметно.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что в некоторых случаях магнитные бури могут привести к серьезным последствиям и даже смерти. При магнитных бурях возникает колебание артериального давления, сердечного ритма, временами ускоряется движение крови, а временами, наоборот, замедляется. Возникают спазмы сосудов головы, сердца. Следствием этого могут быть ишемические атаки в головном мозге и сердечные боли или стенокардия. Возникает сбой в сердечном ритме – аритмия, объяснил врач.

Наука и техника,Юрий Серебрянский,
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