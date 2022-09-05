Эксперты назвали самый быстрый браузер для MacBook

На компьютерах Apple по умолчанию установлен Safari — самый популярный интернет-браузер среди пользователей продукции компании. Но можно ли назвать его самым быстрым? Как программы от сторонних разработчиков смотрятся на фоне Safari, если рассматривать скорость? Портал makeuseof сравнил производительность Safari, Google Chrome и Firefox на macOS — мы перевели результаты тестирования.

Фото: Apple Apple

Safari

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Safari не прогружает вкладки до тех пор, пока вы их не используете, чтобы сэкономить заряд батареи и системные ресурсы, так что в сравнении с конкурентами встроенный браузер медленнее начинает работу. С другой стороны, Safari стабильно справляется с большим количеством вкладок, даже если они открыты в разных окнах. Помимо этого, на производительность также влияют и другие функции браузера: например, режим чтения, который повышает скорость загрузки за счет блокировки поп-ап рекламы и гиперссылок.

Другой важный плюс Safari — это глубокая интеграция в экосистему Apple. Программа может подтягивать сохраненные пароли из iCloud, запоминает данные кредиток Apple Pay и автоматически переносит присланные ссылки из «Сообщений». Если вы хотите дополнительно защитить личные данные, то, если ваша модель MacBook поддерживает Touch ID, вы можете запереть доступ к этим данным за сканированием отпечатка пальца. Но, в отличие от многих других браузеров, библиотека расширений Safari не может предложить большого разнообразия.

Google Chrome

Google Chrome — безусловный лидер в плане скорости. Это оптимальный браузер для работы в нескольких вкладках одновременно, т.к. программа держит их загруженными постоянно. В то же время, за быстродействие браузер расплачивается самым высоким потреблением ресурсов системы среди всех представленных в тексте вариантов. Прожорливость Chrome способна вызвать перегрузку компьютера, вылеты других программ и самой операционной системы. Хотя если вы не собираетесь открывать миллион вкладок сразу, то волноваться, скорее всего, не о чем.

Google Chrome не встраивается в экосистему Apple, зато предлагает отличную интеграцию с сервисами Google, которыми сейчас пользуются практически все. Браузер сохраняет ваши настройки, закладки, пароли и расширения прямо в аккаунте, благодаря чему вы легко можете настроить новое рабочее место под себя. Плюс выбор расширений для программы впечатляет: официальный магазин Chrome насчитывает более 150 000 пользовательских плагинов.

Mozilla Firefox

Firefox как минимум не отстает от Safari во всем, что касается быстродействия: скорость загрузки одной страницы у обеих браузеров почти неотличима. Бенчмарки показывают, что он также не сдает позиции по сравнению с Chrome — но, опять же, только когда речь идет о загрузке одиночной страницы. Браузер Google все еще вне конкуренции, если говорить о работе в нескольких вкладках одновременно. Однако Firefox в конфигурации по умолчанию (без расширений) потребляет меньше всего ресурсов системы, что делает его самым экономным браузером из трех.