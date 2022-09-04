Уход с российского рынка сорвал планы Intel по выпуску видеокарт

Видеокарты Intel Arc A770 и A750 должны были выйти на рынок ещё в конце прошлого года, но их анонс не случился до сих пор. Оказалось, что задержка во многом связана с закрытием российского офиса компании.

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По информации IT-журналиста Чарли Демерджяна, Intel намеревалась выпустить дискретные видеокарты семейства Arc Alchemist ещё в конце прошлого года. Но из-за ковидных ограничений планы сорвались. А потом появился ещё один «чёрный лебедь» — РФ ввела свои войска на территорию Украины, и компания решила уйти с российского рынка.

Intel остановила работу филиала, расположенного в Нижнем Новгороде. А именно там, как утверждает журналист, выполнялась существенная часть работы по созданию необходимого программного обеспечения для видеокарт. Российские специалисты отвечали за разработку шейдерного компилятора.