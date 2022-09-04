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1 час назад

Уход с российского рынка сорвал планы Intel по своевременному выпуску видеокарт

Ferra.ruиещё 1

Видеокарты Intel Arc A770 и A750 должны были выйти на рынок ещё в конце прошлого года, но их анонс не случился до сих пор. Оказалось, что задержка во многом связана с закрытием российского офиса компании.

Уход с российского рынка сорвал планы Intel по выпуску видеокарт
Фото: ferra.ruferra.ru

По информации IT-журналиста Чарли Демерджяна, Intel намеревалась выпустить дискретные видеокарты семейства Arc Alchemist ещё в конце прошлого года. Но из-за ковидных ограничений планы сорвались. А потом появился ещё один «чёрный лебедь» — РФ ввела свои войска на территорию Украины, и компания решила уйти с российского рынка.

Intel остановила работу филиала, расположенного в Нижнем Новгороде. А именно там, как утверждает журналист, выполнялась существенная часть работы по созданию необходимого программного обеспечения для видеокарт. Российские специалисты отвечали за разработку шейдерного компилятора.

Отмечается, что российским сотрудникам предложили релокацию, но не все на это согласились. Сейчас Intel нужно как-то решить проблемы.

Наука и техника,Intel,
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