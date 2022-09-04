В России сократилось количество вакансий в сфере IT

В Российской Федерации снизилось количество вакансий в сфере IT на фоне роста числа резюме специалистов. Об этом упоминается в исследовании, которое было проведено сервисом по поиску работы HeadHunter.

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Согласно данным портала, с начала 2022 г. вакансий в IT-сфере стало на 25% меньше: если в январе в российские компании искали 114,6 тыс. человек, то в августе работодателям требовались уже 85,2 тыс. IT-специалистов.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, снижение количества вакансий может быть связано с уходом ряда западных компаний с российского рынка: освободившиеся специалисты заняли имевшиеся вакансии и рынок IT перестал быть дефицитным. Однако он подчеркнул, что число вакансий вырастет вновь.

Эксперт полагает, что подобное состояние будет продолжаться недолго. Рост уровня заработной платы сотрудников по некоторым специальностей говорит о том, что потребность в программистах будет только расти.