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3 часа назад

Число вакансий в IT-отрасли с начала года снизилось на 25%

FBM.ruиещё 9

В Российской Федерации снизилось количество вакансий в сфере IT на фоне роста числа резюме специалистов. Об этом упоминается в исследовании, которое было проведено сервисом по поиску работы HeadHunter.

В России сократилось количество вакансий в сфере IT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным портала, с начала 2022 г. вакансий в IT-сфере стало на 25% меньше: если в январе в российские компании искали 114,6 тыс. человек, то в августе работодателям требовались уже 85,2 тыс. IT-специалистов.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, снижение количества вакансий может быть связано с уходом ряда западных компаний с российского рынка: освободившиеся специалисты заняли имевшиеся вакансии и рынок IT перестал быть дефицитным. Однако он подчеркнул, что число вакансий вырастет вновь.

Эксперт полагает, что подобное состояние будет продолжаться недолго. Рост уровня заработной платы сотрудников по некоторым специальностей говорит о том, что потребность в программистах будет только расти.

Не так давно рекрутер назвал агробизнес и IT-бизнес самыми востребованными сферами профессиональной деятельности в будущем.

Наука и техника,Валентин Макаров,
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