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3 часа назад

NASA повторно отложило пуск ракеты к Луне

Илья Родин

Обозреватель Тарик Малик в статье для портала Space.com рассказал, что специалисты НАСА приняли решение об отмене запуска тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). В агентстве это объяснили тем, что не удалось устранить утечку водорода.

NASA повторно отложило пуск ракеты к Луне из-за ЧП
Фото: NASANASA

Автор статьи подчеркнул, что в субботу, 3 сентября, НАСА во второй раз отменило попытку запуска ракеты-носителя.

По его данным, за 7 часов до старта ракеты инженеры НАСА обнаружили сильную утечку топлива. Они предприняли три попытки, чтобы справиться с ней.

В частности, они пытались нагреть разъем бака, а затем охладить его холодным топливом. Затем они повысили давление в резервуаре с помощью гелия. Но все их старания ни к чему не привели, отмечает Тарик Малик.

Обозреватель уточнил, что следующая попытка будет возможна только в понедельник, 5 сентября. Специалистам предстоит принять все необходимые меры к тому, чтобы устранить утечку до очередной попытки запуска.

Тысячи людей собрались на побережье, чтобы посмотреть запуск ракеты, но их ожидания не оправдались, сообщает PBS.

В издании подчеркнули, что проект Artemis 1 отстает от графика на несколько лет, при том, что бюджет превышен на миллиарды долларов.

Наука и техника,NASA,
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