Названа дата следующего запуска ракеты к Луне

"Команда управления миссии [Artemis 1] встречается сегодня, они рассмотрят это, рассмотрят вопрос о том, есть ли по-прежнему возможность [запуска] сейчас. <...> Если они решат, что это тот момент, то будет запуск в октябре, - сказал Нельсон. - В октябре, хотя окно запуска открывается рано, я предположу, что это более вероятно в середине месяца. Потому что в первую неделю октября [3 октября] у нас запланирован международный экипаж. В рамках миссии Crew-5 экипаж из четырех человек, среди которых два международных участника, отправится на МКС".