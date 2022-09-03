У МКС заметили загадочный объект

Наземные специалисты, которые ассистируют российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, недалеко от солнечной батареи Служебного модуля обнаружили непонятный объект. Но разглядеть его космонавт не смог, передает РИА «Новости».

Фото: NASA NASA

«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», – сообщил Артемьеву наземный специалист.

Космонавт не понял, о каком объекте идет речь. Тогда специалист ЦУПа пояснил, что имеет в виду некий «свободно летающей объекте». Артемьев не смог его обнаружить и специалист предложил космонавту продолжить работу по плану.