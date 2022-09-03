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1 час назад

У МКС заметили загадочный объект

Мир24иещё 1

Наземные специалисты, которые ассистируют российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, недалеко от солнечной батареи Служебного модуля обнаружили непонятный объект. Но разглядеть его космонавт не смог, передает РИА «Новости».

У МКС заметили загадочный объект
Фото: NASANASA

«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», – сообщил Артемьеву наземный специалист.

Космонавт не понял, о каком объекте идет речь. Тогда специалист ЦУПа пояснил, что имеет в виду некий «свободно летающей объекте». Артемьев не смог его обнаружить и специалист предложил космонавту продолжить работу по плану.

Ранее сообщалось, что российские космонавты проводят работы в открытом космосе. Они уже настроили манипулятор ЭРА, установили на модуле «Наука» адаптеры и дополнительную аппаратуру.

Наука и техника,Олег Артемьев,Денис Матвеев,
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