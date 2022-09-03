У МКС заметили загадочный объект

Наземные специалисты, которые ассистируют российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, недалеко от солнечной батареи Служебного модуля обнаружили непонятный объект. Но разглядеть его космонавт не смог, передает РИА «Новости».
«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», – сообщил Артемьеву наземный специалист.
Космонавт не понял, о каком объекте идет речь. Тогда специалист ЦУПа пояснил, что имеет в виду некий «свободно летающей объекте». Артемьев не смог его обнаружить и специалист предложил космонавту продолжить работу по плану.
Ранее сообщалось, что российские космонавты проводят работы в открытом космосе. Они уже настроили манипулятор ЭРА, установили на модуле «Наука» адаптеры и дополнительную аппаратуру.