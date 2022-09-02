В Telegram появятся новые функции

В бета-версии Telegram для iOS и Android были обнаружены несколько новых функций, среди которых возможность устанавливать кастомные эмодзи в виде статуса профиля. Об этом сообщает сетевое издание «Код Дурова».

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Отмечается, что эмодзи, установленный в качестве статуса, будет занимать место звездочки, указывающей наличие у пользователя подписки Telegram Premium. Таким образом, воспользоваться нововведением смогут только платные пользователи мессенджера. Кастомный статус будет отображаться как в профиле, так и возле имени в групповых чатах.

Кроме того, пользователи смогут устанавливать временный статус с таймером, а также использовать в качестве реакций кастомные эмодзи, появившиеся ранее в мессенджере.

Также отмечается, что в Telegram был обновлен дизайн галочки верифицированных пользователей, каналов и ботов. В бета-версии она стала немного больше и насыщеннее, чтобы было труднее мимикрировать под нее статусом.