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27 минут назад

В Telegram появятся новые функции

Газета.Ru

В бета-версии Telegram для iOS и Android были обнаружены несколько новых функций, среди которых возможность устанавливать кастомные эмодзи в виде статуса профиля. Об этом сообщает сетевое издание «Код Дурова».

В Telegram появятся новые функции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эмодзи, установленный в качестве статуса, будет занимать место звездочки, указывающей наличие у пользователя подписки Telegram Premium. Таким образом, воспользоваться нововведением смогут только платные пользователи мессенджера. Кастомный статус будет отображаться как в профиле, так и возле имени в групповых чатах.

Кроме того, пользователи смогут устанавливать временный статус с таймером, а также использовать в качестве реакций кастомные эмодзи, появившиеся ранее в мессенджере.

Также отмечается, что в Telegram был обновлен дизайн галочки верифицированных пользователей, каналов и ботов. В бета-версии она стала немного больше и насыщеннее, чтобы было труднее мимикрировать под нее статусом.

Сроки выхода нововведений из бета-тестирования не сообщаются.

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