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19 минут назад

В WhatsApp и Instagram* добавят платные функции

Елена Прошина

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) собирается добавить платные функции в социальные сети Facebook и Instagram (заблокированы и запрещены в РФ), а также в мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает The Verge.

В WhatsApp и Instagram* добавят платные функции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно имеющимся данным, компания планирует создать целое подразделение, которое будет разрабатывать платные функции для сервисов корпорации. Уточняется, что на такой шаг Meta подтолкнуло падение доходов, которое последовало после того, как корпорация Apple запретила продуктам компании по умолчанию отслеживать действия пользователей для формирования рекламы.

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Новое подразделение возглавит Пратити Райчоудхури, бывший руководитель исследовательского проекта компании. Когда именно в сервисах Meta появятся платные функции, пока не сообщается.

Ранее мессенджер Telegram запустил платную подписку с дополнительным функционалом.

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