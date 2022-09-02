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13 минут назад

Британский стартап предложил решение проблемы токсичной пыли от автопокрышек: Новости ➕1, 02.09.2022

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Лондонский стартап Tire Collective разработал систему для улавливания пыли от автомобильных покрышек. В перспективе она поможет уменьшить негативное влияние электрического и другого транспорта на окружающую среду, сообщает Bloomberg.

Найден способ спасти планету от токсичных автопокрышек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В лаборатории устройство компании улавливало 60% выбросов в атмосферу, но практическое внедрение оказалось более сложной задачей. В настоящее время компания тестирует прототип на паре фургонов доставки в Лондоне. В условиях практической эксплуатации ловушка захватывает только 20% резиновых частиц.

План Tire Collective состоит постепенной модернизации автобусных парков и автомобилей курьерских служб, а затем добиться встраивания своей системы в новые электромобили.

Картриджи, заполненные выбросами из шин, затем можно опорожнить в пунктах сбора в рамках обычного техобслуживания.

Переход на электротранспорт помогает снизить выбросы углерода — даже после учета производства и зарядки аккумуляторов, но также усугубляет проблему выбросов частиц автопокрышек.

Электромобили обычно весят больше и разгоняются быстрее, чем их бензиновые аналоги, что увеличивает износ шин. Внедрение электромобилей также будет поддерживать рост мирового автопарка почти до 2040 года, считают аналитики исследовательской компании BloombergNEF.

Результаты последних дорожных испытаний показывают, что при нормальных условиях вождения бензиновый автомобиль теряет около 73 миллиграммов на километр с четырьмя новыми шинами.

Сопоставимый электромобиль в тех же условиях теряет 88 миллиграммов резины — на 20% больше.

Современные шины содержат мало натурального каучука, они состоят из смеси нефтехимических веществ, частицы которых загрязняют почву, воздух, водные пути и океаны. Международный союз охраны природы называет покрышки вторым по значимости источником микропластикового загрязнения морей.

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