Рогозина исключили из состава одной из госкомиссий

Бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина исключили из состава государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В документе отмечается, что в состав комиссии теперь будут входить первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, заместитель руководителя центра по летной эксплуатации аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» космонавт Юрий Гидзенко, начальник управления организации авиационно-космического поиска и спасания Росавиации Алексей Лукьянов и начальник управления и организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов.

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Он снял с должности Дмитрия Рогозина и назначил Юрия Борисова, который занимал должность вице-премьера и курировал в правительстве космос и оборонно-промышленный комплекс.