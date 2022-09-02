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55 минут назад

Рогозина исключили из комиссии по испытанию пилотируемых космических комплексов

Газета.Ru

Бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина исключили из состава государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рогозина исключили из состава одной из госкомиссий
Фото: ТАССТАСС

В документе отмечается, что в состав комиссии теперь будут входить первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, заместитель руководителя центра по летной эксплуатации аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» космонавт Юрий Гидзенко, начальник управления организации авиационно-космического поиска и спасания Росавиации Алексей Лукьянов и начальник управления и организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов.

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Он снял с должности Дмитрия Рогозина и назначил Юрия Борисова, который занимал должность вице-премьера и курировал в правительстве космос и оборонно-промышленный комплекс.

Песков назвал причину отставки Рогозина

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что Рогозин будет трудоустроен. У него появится новая работа, о которой Кремль своевременно сообщит. При этом он подчеркнул, что отставка главы «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе.

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