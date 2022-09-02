Snapchat закрывает популярное в России приложение

Snapchat запланировал глобальную реструктуризацию из-за финансовых трудностей. Компании придётся пойти на сокращения и закрытие проектов.

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Гендиректор Snapchat Эван Шпигель заявил, что компания пытается сократить расходы. Первым шагом для этого станет закрытие популярного в России сервиса для обмена местоположением Zenly.

Кроме этого, Snapchat сократил 20% сотрудников, остановил разработку игр, музыкального приложения Voisey, также компания больше не будет заниматься дронами Pixy. При этом Snapchat намерен сосредоточиться на дополненной реальности.