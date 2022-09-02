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16 часов назад

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

Газета.Ruиещё 3

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Денис Матвеев выйдут в открытый космос 2 сентября, пишет ТАСС. На прошлой неделе космонавты прошли медицинские проверки для допуска к работам на внешнем борту МКС. С начала недели они ведут сборку необходимых инструментов и оборудования. Окончательная укладка инструментов прошла 31 августа. Артемьев и Матвеев уже выходили в открытый космос. Выход состоялся 17 августа. Им пришлось досрочно завершить внекорабельную деятельность из-за проблем с энергообеспечением одного из скафандров. Артемьев будет работать в скафандре "Орлан-МКС" номер 5. За его карьеру это уже восьмой выход в открытый космос. Матвеев будет использовать скафандр "Орлан-МКС" номер 4, он выйдет на внешний борт в четвертый раз. Цель работ 2 сентября – очередной этап подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС. В июле новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции после 2024 года. Позже ракетно-космическая корпорация "Энергия" представила макет новой орбитальной станции, которая заменит МКС. Летчик-космонавт Сергей Рыжиков отмечал, что Международная космическая станция может работать до 2028 года. По его словам, конструкторы предусмотрели соответствующие ресурсы и запас прочности.

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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