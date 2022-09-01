Лукашенко представил на 12% белорусский ноутбук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», презентация состоялась во время открытого урока, который проходит во Дворце республики в Минске.

«Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что если «пощупать» компьютер, то можно не сразу понять, что он был произведен именно в Белоруссии. По мнению президента это говорит о том, что у страны есть огромный потенциал и люди, которые «умеют творить невероятное».