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25 минут назад

Лукашенко представил первый белорусский компьютер

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», презентация состоялась во время открытого урока, который проходит во Дворце республики в Минске.

Лукашенко представил на 12% белорусский ноутбук
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил глава государства, ноутбук создан на белорусском заводе «Горизонт».

«Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что если «пощупать» компьютер, то можно не сразу понять, что он был произведен именно в Белоруссии. По мнению президента это говорит о том, что у страны есть огромный потенциал и люди, которые «умеют творить невероятное».

Наука и техника,Александр Лукашенко,
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