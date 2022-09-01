«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис

Водители «Яндекс Такси» в Москве получили десятки фейковых заказов. Это привело к скоплению автомобилей сервиса и появлению затора в районе метро «Кутузовская», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Сейчас «Яндекс» занимается устранением последствий возникшей проблемы.
Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей, уточнили в компании.
«Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Readovka сообщила о масштабном сбое у «Яндекс Такси». По данным издания, люди стояли в пробках на Западе Москвы более трех часов.