«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис

«Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — сообщили в пресс-службе.