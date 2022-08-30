Ученые объяснили, почему курильщики совмещают кофе и сигареты по утрам

Кофе и сигареты — две разные зависимости, которые составляют единое целое. Если человек курит, то, скорее всего, он также злоупотребляет кофеином — и наоборот. Это вдвойне актуально по утрам, когда так и тянет заварить чашку кофе и закурить первую сигарету за день. Но в чем причина? Почему курильщики так часто совмещают первую сигарету и чашку кофе?

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Почему курильщики сочетают кофе и сигареты

Многим курильщикам знаком этот ежедневный ритуал: первая сигарета и чашка кофе — обязательно поутру, за завтраком. Большинство считает это лишь совпадением или модной привычкой, популяризованной фильмами и литературой. Ранее ученые полагали, что желание совмещать сигареты и кофе вызвано нюансами генетики: так уж получилось, что генетический вариант, вызывающий тягу к курению, также вызывает жажду кофеина.

Согласно другой теории кофе оказывает на курильщиков не такой сильный эффект как на некурящих людей, отчего первым приходится начинать прием кофеина раньше и потреблять больший объем напитка, чтобы добиться того же эффекта. Но американские исследователи из Университета Флориды выдвинули иное предположение. Они опубликовали в научном журнале Neuropharmacology текст, где изучается причина тяги курильщиков к одновременному потреблению кофе и сигарет после длительных периодов воздержания — например, сразу после сна.