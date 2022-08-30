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45 минут назад

В России стартовали предзаказы iPhone 14

Игромания.ру

Сделать предзаказ нового iPhone 14 можно уже и в России. Одними из первых такую возможность предоставили сети магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео».

В России начали принимать предзаказы iPhone 14
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В своём сообщении представители магазина отметили, что оригинальные «айфоны» с сервисом, гарантией и дополнительными преимуществами от ритейлера станут доступны после официального глобального старта продаж девайсов.

Apple представит свои новинки 7 сентября. Предположительно это будут линейки смартфонов iPhone 14, смарт-часов Apple Watch Series и наушников AirPods Pro. Стандартный iPhone 14 будет похож на iPhone 13, хотя компания исключит 5,4-дюймовую «мини-версию» и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Наиболее значительные изменения в iPhone 14 Pro коснутся системы камер, которая для потребителей будет казаться немного больше.

Наука и техника,"Эльдорадо",М.Видео,Apple,
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