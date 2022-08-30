Леса помнят прошлые потепления и лучше справляются сегодня

Международная команда исследователей оценила, как изменения температуры влияют на адаптацию лесов во всем мире к изменению климата. Оказалось, что лесные массивы, в прошлом пережившие воздействие изменений температуры, лучше переносят глобальное потепление в настоящем и меньше теряют свою продуктивность. Статья опубликована в журнале Environmental Research Ecology.

Фото: Steve Conger Steve Conger

Международная команда ученых оценила влияние прошлых и настоящих изменений климата на глобальную продуктивность лесов. Авторы выбрали наиболее чувствительные регионы, где леса подвержены наибольшему риску. Международная команда ученых проверила гипотезу о том, что леса, которые пережили более изменчивые условия среды, окажутся лучше подготовлены к текущему изменению климата.

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Авторы работы проанализировали глобальные климатические данные за два 20-летних периода: 1950–1969 и 2000–2019 годы, чтобы определить региональные тенденции изменчивости климата. Записи включали среднемесячные, минимальные и максимальные температуры, общее количество осадков и показатели влажности воздуха.

Чтобы оценить продуктивность современных лесов, исследователи использовали глобальные данные о растительности, полученные спутниками NASA MODIS. Сопоставив эту информацию, ученые обнаружили, что регионы, где температура была более изменчивой в прошлом, продолжают испытывать большую изменчивость температуры сегодня. Леса в этих регионах, как правило, лучше переносят такие условия.

Таким образом, прошлая изменчивость температуры оказывает влияние на текущую продуктивность лесов. В местах, где изменчивость температуры была на 0,66 °C больше, чем в среднем по миру, леса были в 19 раз менее чувствительны к текущим температурам.

Кроме того, авторы показали, что в то время, как климатические модели предсказывают относительно умеренное общее потепление в тропиках в XXI веке, изменчивость температуры от года к году существенно возрастет. Поэтому тропические леса могут больше пострадать от нестабильности условий, чем от повышения средней температуры. В бореальных лесах наблюдается совсем иная картина. Условия также становятся нестабильны, однако за год средняя температура повышается как минимум в два раза по сравнению со средним мировым значением. Десятилетние тенденции потепления, последствия пожаров и нашествий насекомых могут угрожать бореальным лесам больше, чем нестабильность условий.