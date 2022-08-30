Биологи раскрыли секрет "бессмертного" вида медуз

Ученые выяснили, что предотвращает старение одного из видов медуз. Статья об этом опубликована в PNAS.

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Медузы имеют две жизненные формы. Они рождаются как дрейфующие личинки, которые затем прикрепляются к морскому дну и превращаются в полипы, похожие на ростки. Донные обитатели клонируют себя, образуя тесные колонии, которые превращаются в свободно плавающих медуз привычного вида. Но бессмертная медуза, Turritopsis dohrnii, умеет обращать этот цикл вспять. Они превращаются в бесформенные тела, из которых вырастают полипы, и избегают тем самым смерти от старости.

Мария Паскуаль-Торнер из Университета Овьедо в Испании и ее коллеги провели секвенирование генома этой медузы, чтобы выяснить генетические механизмы, позволяющие «вечную» жизнь. Они обнаружили, что у бессмертной медузы вдвое больше копий генов, связанных с восстановлением и защитой ДНК. Эти дубликаты могут производить большее количество защитных и восстановительных белков. У медузы также были уникальные мутации, которые замедляли деление клеток и предотвращали разрушение теломер — концов хромосом, по мере укорачивания которых организм стареет.

Затем, чтобы точно определить, как T. dohrnii возвращается в форму полипа, ученые выяснили, какие гены были активны во время этой обратной метаморфозы. Они обнаружили, что медуза подавляет гены развития, возвращая клетки в исходное состояние, и активирует другие гены, которые позволяют зарождающимся клеткам переспециализироваться.