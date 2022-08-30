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1 час назад

Airbus и OneWeb купят американские двигатели вместо российских

Lenta.ru

Компании Airbus и OneWeb купят электрические ракетные двигатели у американского стартапа Astra, хотя ранее аналогичные силовые агрегаты они приобретали у российской компании «Факел», пишет SpaceNews.

Airbus отказывается от российских двигателей
Фото: AirbusAirbus

В публикации отмечается, что электрические ракетные двигатели предназначены для низкоорбитальной спутниковой платформы Arrow. Издание допускает, что Airbus и OneWeb могут использовать силовые агрегаты для спутников OneWeb.

SpaceNews напоминает, что Astra приобрела компанию Apollo Fusion, работавшую над электрическими ракетными двигателями, в 2021 году.

В августе стартап Astra прекратил разработку одноразовой сверхлегкой ракеты Rocket 3.3, которая в своем классе должна была стать одной из самых дешевых в мире.

В мае SpaceNews написало, что Astra разработает новую одноразовую ракету Rocket 4.0 повышенной, по сравнению с носителем Rocket 3.3, грузоподъемности.

Наука и техника,Airbus,OneWeb,
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