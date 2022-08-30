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34 минуты назад

Поддержка звонков через умные часы появится в WhatsApp

Москва24

В WhatsApp появится поддержка звонков через умные часы под управлением Wear OS 3, сообщает портал 9to5google.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: ТАССТАСС

Функция уже была обнаружена в бета-версии мессенджера на часах Samsung Galaxy Watch 4 и 5.

Пока для умных часов не предусмотрено отдельного приложения WhatsApp и данная функция будет работать в связке со смартфоном. В случае входящих голосовых звонков пользователь сможет отвечать с часов.

Ранее стало известно, что новая функция WhatsApp позволит восстановить удаленное сообщение. Внизу на экране будет всплывать специальная строка, где будет написано "отменить удаление". Она будет висеть пару секунд и после уйдет, восстановление уже станет недоступным.

До этого сообщалось, что в WhatsApp может появиться возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. Так, при вступлении в группу пользователь сможет самостоятельно выбрать, кому будет виден его номер телефона. При этом по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

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