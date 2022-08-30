"Одноклассники" запустили монетизацию видео для групп

"После успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнера автор сможет отслеживать статистику и уровень заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей", - уточнили в пресс-службе.