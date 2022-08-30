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41 минуту назад

"Одноклассники" запустили монетизацию видео для групп

ТАССиещё 5

"Одноклассники" запустили общедоступную программу монетизации для групп с видеоконтентом, сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"Одноклассники" запустили монетизацию видео для групп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одноклассники" запускают первую общедоступную программу монетизации видео - все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Сегодня ОК открыли подачу заявок на участие в программе. Монетизация видео станет новым важным шагом для поддержки авторов оригинального контента на платформе", - отметили в пресс-службе.

В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы в соцсети, так и создатели новых групп. При этом видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.

"После успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнера автор сможет отслеживать статистику и уровень заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей", - уточнили в пресс-службе.

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