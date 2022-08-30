Самый дешевый iPhone наконец-то получит современный дизайн

Новый iPhone SE будет выполнен в дизайне iPhone XR. Об этом в подкасте Geared Up заявил инсайдер Джон Проссер.

По словам Проссера, в iPhone SE четвертого поколения Apple откажется от форм-фактора iPhone 8 с широкими рамками и сканером отпечатков пальцев Touch ID в пользу более современного дизайна с вырезом под сканер Face ID. Таким образом, вместо 4,7-дюймового экрана в новом iPhone SE может быть установлен 6,1-дюймовый дисплей и более емкий аккумулятор.

Какие-либо другие подробности о новом iPhone SE не раскрываются. В сети уже предполагают, что за производительность в смартфоне будет отвечать чипсет Apple A15 Bionic, известный по iPhone 13.