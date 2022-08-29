Названа стоимость умных часов Google Pixel Watch с поддержкой eSIM

Умные часы Pixel Watch с поддержкой eSIM поступят в продажу по цене в $400 (около 24,1 тыс. руб.), сообщает портал 9to5google со ссылкой на источники.

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Отмечается, что часы Pixel Watch выйдут в двух модификациях — с поддержкой eSIM и без. Однако стоимость часов без поддержки сотовой связи не раскрывается. При этом стоимость прямых конкурентов, Apple Watch Series 7 с модулем связи, начинается от $500. Стоимость Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro составляет $330 и $450 соответственно.

Согласно ранним утечкам, Pixel Watch будет работать от старого процессора Samsung Exynos 9110 и предложит 1,5 ГБ или более оперативной памяти вместе с 32 ГБ встроенной памяти. Кроме того, часы оснастят аккумулятором емкостью 300 мАч, которого, по слухам, будет хватать на сутки использования. Часы также получат встроенный GPS-модуль, NFC и разные датчики активности.