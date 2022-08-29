Павел Дуров рассказал о "кладбище" никнеймов и ссылках нового типа в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что 70% неиспользуемых юзернеймов в Telegram заняты неактивными каналами и киберсквоттерами из Ирана, а также анонсировал новые ссылки на каналы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, резервация неиспользуемых имен иранскими киберсквоттерами стала причиной появления «кладбища мертвых юзернеймов», что усложняло пользователям Telegram выбирать никнеймы для своих учетных записей, групп и каналов. К тому же пользователи, желающие заполучить зарезервированные юзернеймы часто не могли связаться с киберсквоттерами или же вовсе становились жертвами мошенников.

Однако администрация мессенджера, как стало известно ранее, в начале августа начала отзывать неактивные никнеймы. Дуров пообещал, что разработчики мессенджера постепенно вернут до 99% отозванных адресов в общий доступ.

«Что касается коротких и ценных юзернеймов, то наиболее эффективным и справедливым способом их распространения, по-видимому, является аукцион, о котором я говорил в предыдущем посте. Таким образом, пользователи, которые купят такие ссылки, будут мотивированы использовать их с пользой», — заявил Дуров.

Дуров считает, что покупка юзернеймов будет мотивировать их владельцев создавать более интересные каналы с оригинальным контентом.

Кроме того, основатель Telegram объявил о новых возможностях мессенджера. Теперь вместе с привычными ссылками на каналы и профили, например, t.me/gazetaru пользователи смогут размещать ссылки в виде URL gazetaru.t.me.