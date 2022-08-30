Американец поймал рыбу возрастом 90 млн лет

Мужчина из США поймал рыбу возрастом 90 млн лет, пишет WOWT. Правда, за это время улов превратился в окаменелость.

Фото: KETV NewsWatch 7 KETV NewsWatch 7

Как рассказал Энди Мур из Оклахомы, cначала он думал, что крючок его удочки зацепился за какой-то камень, поэтому мужчина не сразу смог поднять улов на поверхность. Воспользовавшись лодкой, рыбак подплыл поближе и увидел через толщу воды очертания скелета.

«Я решил, что это скелет большого сома или оленя. Что-то мне подсказало, что надо сфотографировать это», — вспоминает Мур.

Как только Энди опубликовал снимки окаменелости в сети, ему сразу начали поступать звонки и сообщения.

«Мне писали: «Ты в курсе, что на фото изображена окаменелость возрастом примерно 90 миллионов лет?» — поделился рыбак.

Позже американец связался с биологами, которые подтвердили возраст находки. По мнению специалистов, останки принадлежат доисторической рыбе-хищнику. Окаменелость будет выставлена на всеобщее обозрение.