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53 минуты назад

Экс-возлюбленная Макафи заявила об инсценировке его смерти

Елена Прошина

Миллиардер и создатель антивируса McAfee Джон Макафи мог инсценировать собственную смерть. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Экс-возлюбленная Макафи заявила об инсценировке его смерти
Фото: ReutersReuters

Такое заявление сделала бывшая возлюбленная Макафи Саманта Эррера. По её словам, после известий о смерти миллиардера ей поступил телефонный звонок. Голос, очень похожий на голос Джона, сказал ей:

«Я заплатил людям, чтобы они инсценировали мою смерть. В этом мире есть только три человека, которые знают, что я все ещё жив».

Кроме того, собеседник предложил Саманте сбежать, хотя расстались они с Джоном в плохих отношениях – ещё при жизни Макафи негативно отзывался о бывшей в своих социальных сетях.

Джон Макафи умер летом прошлого года в испанской тюрьме. Основанную им компанию оценили в 10 миллиардов долларов.

Наука и техника,Джон Макафи,
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