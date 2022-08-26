Экс-возлюбленная Макафи заявила об инсценировке его смерти

Миллиардер и создатель антивируса McAfee Джон Макафи мог инсценировать собственную смерть. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Фото: Reuters Reuters

Такое заявление сделала бывшая возлюбленная Макафи Саманта Эррера. По её словам, после известий о смерти миллиардера ей поступил телефонный звонок. Голос, очень похожий на голос Джона, сказал ей:

«Я заплатил людям, чтобы они инсценировали мою смерть. В этом мире есть только три человека, которые знают, что я все ещё жив».

Кроме того, собеседник предложил Саманте сбежать, хотя расстались они с Джоном в плохих отношениях – ещё при жизни Макафи негативно отзывался о бывшей в своих социальных сетях.