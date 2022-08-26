Лесные пожары вызывают стратосферное потепление

Лесные пожары на юго-востоке Австралии в 2019–2020 годах выбрасывали в верхние слои атмосферы огромное количество частиц дыма. Теперь ученые показали, что это событие привело к сильнейшему с начала 1990-х годов потеплению в нижней стратосфере. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Фото: Matt Howard / Unsplash Matt Howard / Unsplash

Лесные пожары в Австралии 2019–2020 годов выбросили в атмосферу Земли миллионы тонн аэрозолей. При этом значительное количество дыма достигло нижней границы стратосферы, которая над Австралией проходит на высоте около 15 километров. Примерно в это же время в в нижней стратосфере также наблюдались аномально высокие температуры (максимальные с 1992-1993 годов).

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Ученые исследовали, был ли связан этот масштабный выброс аэрозолей с повышением температуры в стратосфере. Они использовали данные со спутников CALIPSO и Национального полярно-орбитального партнерства Суоми для мониторинга уровней аэрозолей в стратосфере в южном полушарии в период с декабря 2019 по 2020 год. Для сравнения ученые также оценили концентрацию аэрозолей, зарегистрированную теми же спутниками в период с июня 2012 года по декабрь 2018 года.

Столбы дыма достигали высоты 16 километров 31 декабря 2019 года, а в течение 2020 года их можно было обнаружить на высоте 25–30 километров. Авторы добавили эти результаты в климатическую модель UKESM1, чтобы оценить влияние этих аэрозолей на температуры в нижних слоях стратосферы. Ученые оценивали влияние аэрозолей, изменений в озоновом слое и комбинации обоих факторов.

Результаты моделирования показали значительное повышение температуры — примерно на 0,65 ℃. Вероятно, это скачок температуры был вызван именно присутствием аэрозолей в воздухе. Потепление стало самым сильным с момента извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, когда в стратосферу были выброшены аэрозоли сульфатного дыма.