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1 час назад

«Кассир.ру» выкупил старейший агрегатор по продаже билетов

Лера Букина

«Кассир.ру» приобрел Parter.ru, который принадлежал немецкой CTS Eventim. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основного бенефициара и гендиректора «Кассир.ру» Евгения Финкельштейна.

«Кассир.ру» выкупил старейший агрегатор по продаже билетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что бизнес столкнулся с убытками еще в разгар пандемии. Parter.ru возлагал надежды на развитие бизнеса за счет зарубежных артистов, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом и спецоперации на Украине концерты начали активно отменять.

Сделку должны закрыть в ближайшее время, указал собеседник издания. При этом об условиях не сообщается. По словам Финкельштейна, в дальнейшем бренды объединят, но на первом этапе сохранятся.

«Кассир.ру» - агентство по продаже билетов, основанное в 1999 году. Оно занимается продажей билетов на развлекательные мероприятия, в частности, концерты, спектакли и спортивные мероприятия. Parter.ru является крупнейшим агрегатором по продаже билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Наука и техника,Евгений Финкельштейн,Коммерсант,
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