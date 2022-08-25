В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

В Интернете появился самый качественный снимок Луны в истории

Мария Иванова

Астрофотограф Эндрю Маккарти представил самое детализированное изображение Луны на сегодняшний день. Для того, чтобы создать 174-мегапиксельный композиционный снимок, энтузиасту потребовались месяцы кропотливой работы и 200 000 фотографий спутника Земли.

В Интернете появился самый качественный снимок Луны в истории
Фото: Andrew McCarthy & Connor MatherneAndrew McCarthy & Connor Matherne

Изображение, получившее название «Охота за Артемидой» (The Hunt for Artemis), стало результатом творческой коллаборации двух фотографов, познакомившихся на форуме Reddit. Маккарти, проживающий в Аризоне, сделал несколько сотен тысяч монохромных фотографий, тогда как его напарник Коннор Матерн предоставил 500 цветных снимков, сделанных в Луизиане. Конечное изображение непохоже на привычные фотографии Луны, однако оно не приукрашено: энтузиасты лишь повысили насыщенность цветов, чтобы лучше подчеркнуть географию поверхности планеты.

Теперь Маккарти продает «Охоту за Артемидой» на собственном веб-сайте всем, кто хотел бы украсить уникальной фотографией свое жилище.

Скриншот
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители