В Интернете появился самый качественный снимок Луны в истории

Астрофотограф Эндрю Маккарти представил самое детализированное изображение Луны на сегодняшний день. Для того, чтобы создать 174-мегапиксельный композиционный снимок, энтузиасту потребовались месяцы кропотливой работы и 200 000 фотографий спутника Земли.

Изображение, получившее название «Охота за Артемидой» (The Hunt for Artemis), стало результатом творческой коллаборации двух фотографов, познакомившихся на форуме Reddit. Маккарти, проживающий в Аризоне, сделал несколько сотен тысяч монохромных фотографий, тогда как его напарник Коннор Матерн предоставил 500 цветных снимков, сделанных в Луизиане. Конечное изображение непохоже на привычные фотографии Луны, однако оно не приукрашено: энтузиасты лишь повысили насыщенность цветов, чтобы лучше подчеркнуть географию поверхности планеты.