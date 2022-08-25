Планету в честь Петербургского госуниверситета назовут Spbuni

Планету в честь Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) назовут Spbuni. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

Фото: NASA NASA

Ранее пресс-служба сообщала, что в результате голосования студентов и сотрудников университета было выбрано имя "Альма Матер 1724", но окончательное решение примет Международный астрономический союз.

"Малая планета №549706 в поясе астероидов получит название Spbuni - такое решение было принято рабочей группой по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Spbuni является сокращением от Saint-Petersburg University. Имя будет присвоено малой планете, которую открыли наблюдатели-астрономы Тимур Крячко и Борис Сатовский 21 сентября 2011 года.