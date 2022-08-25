В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
35 минут назад

Планету в честь Петербургского госуниверситета назовут Spbuni

ТАСС

Планету в честь Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) назовут Spbuni. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

Планету в честь Петербургского госуниверситета назовут Spbuni
Фото: NASANASA

Ранее пресс-служба сообщала, что в результате голосования студентов и сотрудников университета было выбрано имя "Альма Матер 1724", но окончательное решение примет Международный астрономический союз.

"Малая планета №549706 в поясе астероидов получит название Spbuni - такое решение было принято рабочей группой по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Spbuni является сокращением от Saint-Petersburg University. Имя будет присвоено малой планете, которую открыли наблюдатели-астрономы Тимур Крячко и Борис Сатовский 21 сентября 2011 года.

Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий, запланированных оргкомитетом по празднованию 300-летия СПбГУ, которое будет отмечаться в 2024 году. План мероприятий утвержден на заседании оргкомитета 24 сентября 2021 года под председательством вице-премьера Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Наука и техника,Тимур Крячко,Борис Сатовский,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители