Планету в честь Петербургского госуниверситета назовут Spbuni

Планету в честь Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) назовут Spbuni. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.
Ранее пресс-служба сообщала, что в результате голосования студентов и сотрудников университета было выбрано имя "Альма Матер 1724", но окончательное решение примет Международный астрономический союз.
"Малая планета №549706 в поясе астероидов получит название Spbuni - такое решение было принято рабочей группой по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Spbuni является сокращением от Saint-Petersburg University. Имя будет присвоено малой планете, которую открыли наблюдатели-астрономы Тимур Крячко и Борис Сатовский 21 сентября 2011 года.
Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий, запланированных оргкомитетом по празднованию 300-летия СПбГУ, которое будет отмечаться в 2024 году. План мероприятий утвержден на заседании оргкомитета 24 сентября 2021 года под председательством вице-премьера Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.