Как выбрать компьютер для учебы: в школу и институт

Первое сентября все ближе. Это значит, что настало время подумать о покупке компьютера на следующий учебный год. Как бы вы ни относились к Интернету или видеоиграм, сложно отрицать, что стационарный компьютер, планшет или ноутбук способны серьезно помочь в учебе — иногда без них в принципе не обойтись. Но что лучше выбрать и как не прогадать с покупкой? Специально для этого мы подготовили масштабную инструкцию о том, как правильно подобрать компьютер для учебы.

Фото: ТАСС ТАСС

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Перед покупкой в первую очередь важно выбрать правильный тип устройства — это далеко не такой однозначный вопрос, как можно подумать. Мы вкратце расскажем о плюсах и минусах каждого варианта.

Моноблоки — это компактные компьютеры, которые соединяют в себе функции системного блока и монитора. Они занимают сравнительно мало места, что делает их неплохим выбором для тесных рабочих пространств, а также зачастую имеют сенсорный экран. В то же время, конструкция моноблока имеет существенный недостаток: заменить устаревший или сломанный компонент будет гораздо труднее, чем на обычном компьютере. Более того, среднестатистические моноблоки зачастую не могут похвастать хорошими техническими характеристиками — ради чего-то достаточно мощного придется значительно переплатить.

Ноутбуки — классическая опция. Функционал полноценного ПК в легкой, транспортабельной форме. Ноутбук станет незаменимым подспорьем для всех, кому предстоит вести много конспектов и регулярно сдавать объемные письменные задания. Таким устройством можно без проблем пользоваться как на занятиях, где оно может работать от батареи, так и дома или в общежитии, где ноутбук всегда можно включить в сеть. Он также не нуждается в специально оборудованном рабочем месте: из-за компактных размеров для работы за ноутбуком подойдет хоть журнальный столик, хоть колени. Но имейте в виду, что ноутбуки — априори более хрупкие гаджеты, чем те же планшеты. Если вы не хотите, в случае чего, платить за дорогостоящий ремонт, пользоваться ими нужно аккуратно. Кроме того, если во время учебы владельцу устройства придется пользоваться ресурсоемкими программами (например, 3D-редакторами для чертежей), то понадобится соответствующе мощный ноутбук — а он гарантированно будет стоить немаленьких денег.

Наконец, стационарные компьютеры — самый универсальный вариант. Они занимают много места и ими можно пользоваться только дома, зато вы можете подобрать каждый компонент системного блока и периферию лично, что не только позволяет настроить устройство под нужды пользователя, но и нередко помогает сэкономить. Стационарные компьютеры также просты в обслуживании и ремонте, но, в отличие от ноутбука, вам придется потратиться на комплектующие, вроде монитора, клавиатуры, мыши и гарнитуры.

Какой из вариантов лучше? Зависит от того, кто и как будет пользоваться компьютером. Скажем, ученикам обычных школ вряд ли пригодится ноутбук: конспектировать уроки они вполне смогут и в тетрадях, а для учебных заданий можно подумать над покупкой недорогого стационарного компьютера. Студентам же, напротив, без ноутбука никуда — возможность работать где угодно (например, в библиотеке) серьезно облегчит им жизнь.

Технические характеристики

Ключевые параметры любого компьютера — это процессор, объем оперативной памяти и видеокарта. Но прежде чем присматриваться к характеристикам, подумайте, как устройство будет использоваться чаще всего. Для текстовых конспектов, сборки презентаций, таблиц и интернет-серфинга не нужно покупать дорогой компьютер, однако, скажем, студентам-технарям скорее всего понадобится мощная машина для чертежей и трехмерного моделирования — за производительность придется доплатить.

Процессор. Для простейшей работы за компьютером подойдет практически любой CPU, но стоит иметь в виду, что, например, Atom, Pentium, Core i3 и младшие модели Ryzen 3 наверняка начнут тормозить от большого количества вкладок в браузере. Рекомендуем подыскать что-то в районе Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 5000 — они не топовые, однако их производительности хватит не только на весь учебный период, но и на работу с графическими редакторами. Для серьезной работы (и, конечно же, для игр) стоит присмотреться к премиальным процессорам: например, к линейкам Ryzen 7/9 или Core i7/i9, но, как правило, их мощность избыточна для школьных задач.

Для простейшей работы за компьютером подойдет практически любой CPU, но стоит иметь в виду, что, например, Atom, Pentium, Core i3 и младшие модели Ryzen 3 наверняка начнут тормозить от большого количества вкладок в браузере. Рекомендуем подыскать что-то в районе Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 5000 — они не топовые, однако их производительности хватит не только на весь учебный период, но и на работу с графическими редакторами. Для серьезной работы (и, конечно же, для игр) стоит присмотреться к премиальным процессорам: например, к линейкам Ryzen 7/9 или Core i7/i9, но, как правило, их мощность избыточна для школьных задач. Оперативная память. Современный стандарт для компьютеров — минимум 8 ГБ оперативной памяти. Такого объема хватит для более менее комфортного интернет-серфинга, работы в большинстве офисных приложений и нетребовательных видеоигр. Можно взять и меньше (4 ГБ), но мы не рекомендуем экономить на оперативке: иначе машина начнет заметно подтормаживать, если вы откроете хотя бы на пару браузерных вкладок больше, чем нужно. Оптимально брать сразу 16 ГБ (двумя разными планками), для серьезной работы — 32 Гб.

Современный стандарт для компьютеров — минимум 8 ГБ оперативной памяти. Такого объема хватит для более менее комфортного интернет-серфинга, работы в большинстве офисных приложений и нетребовательных видеоигр. Можно взять и меньше (4 ГБ), но мы не рекомендуем экономить на оперативке: иначе машина начнет заметно подтормаживать, если вы откроете хотя бы на пару браузерных вкладок больше, чем нужно. Оптимально брать сразу 16 ГБ (двумя разными планками), для серьезной работы — 32 Гб. Видеокарта. Если говорить исключительно об учебе, то, опять же, стандартные приложения без проблем будут работать на встроенном в процессор GPU (которые, правда, есть только у Intel и младших Ryzen). Однако если вы планируете использовать компьютер для более интенсивных программ, от игр до всяческих 3D-редакторов, желательно приобрести дискретную видеокарту. Хорошими кандидатами станут GeForce 1660 или 3050: они удовлетворяют современные запросы производительности, но не прожгут в кошельке дыру. Естественно, если компьютер нужен для игр или для серьезной работы с графическими/3D/видеоредакторами, то придется брать более серьезные GeForce 3060, 3070 и 3080.

Если говорить исключительно об учебе, то, опять же, стандартные приложения без проблем будут работать на встроенном в процессор GPU (которые, правда, есть только у Intel и младших Ryzen). Однако если вы планируете использовать компьютер для более интенсивных программ, от игр до всяческих 3D-редакторов, желательно приобрести дискретную видеокарту. Хорошими кандидатами станут GeForce 1660 или 3050: они удовлетворяют современные запросы производительности, но не прожгут в кошельке дыру. Естественно, если компьютер нужен для игр или для серьезной работы с графическими/3D/видеоредакторами, то придется брать более серьезные GeForce 3060, 3070 и 3080. Накопитель. Между традиционным HDD и SSD лучше выбрать второй, так как твердотельные накопители обеспечивают повышенное быстродействие системы и быстрые загрузки практически любых приложений. Недостаток лишь в том, что SSD как правило весьма маленькие по объему хранимых данных: советуем подобрать модель емкостью на 500 ГБ. Хотя предпочтительнее поставить два накопителя: SSD на 256 ГБ под операционную систему и HDD на 1 ТБ для хранения данных.

Операционная система

При продаже в сетевых магазинах на собранных компьютерах и ноутбуках чаще всего заранее предустановлена одна из версий Windows — это самая популярная операционная система на данный момент, так что здесь никаких проблем не будет. Если вы вдруг заметите, что заинтересовавшая вас модель поставляется без предустановленной ОС, ничего страшного: вы можете поставить нужную вам операционную систему своими руками дома. На этом вполне можно сэкономить — загрузка операционки в магазинах стоит минимум несколько тысяч рублей.

Диагональ экрана и тип матрицы

Стандартное разрешение 1920 х 1080 (Full HD) подойдет для большинства студентов и школьников, но тем, кто изучает графический дизайн или дисциплины схожего толка, понадобится плотность пикселей повыше, чтобы картинка была как можно более четкой. Однако тут имейте ввиду, что к матрице с более высоким разрешением (QHD или 4K) придется подбирать и более мощное железо, чтобы ничего не тормозило. Отдельно отметим, что покупать ноутбуки с разрешением меньше Full HD не стоит — глаза будут слишком быстро уставать.

То же можно сказать и про тип матрицы. Если вам нужен самый дешевый вариант, ищите TN: при хорошем освещении такие экраны сгодятся для набора текста, но не более того. Идеально покупать IPS или VA — у них отличные цвета и полные углы обзора. Также в продаже есть OLED-модели — однозначно лучшие, но в то же время и самые дорогие.

Если вы покупаете монитор для стационарного компьютера, также рекомендуем заранее прикинуть, поместится ли он на рабочем месте. Тщательно измерьте свободное место рулеткой, попытайтесь представить, как монитор будет смотреться на столе. Для стационарных мониторов также важны хорошие, крепкие ножки, которые будут прочно поддерживать экран.

Периферия (клавиатура, мышь, наушники)

Этот пункт важен как при сборке стационарного компьютера, так и при выборе ноутбука: обратите пристальное внимание на клавиатуру и мышь. Так как ученику предстоит много печатать, удобная клавиатура — залог комфортной работы. Если вы остановились на ноутбуке, то перед покупкой настоятельно рекомендуем приехать в магазин и попробовать напечатать на клавиатуре пару фраз — не важно, если экран выключен. Главное понять, удобно ли.

Что касается периферии для стационарного компьютера, здесь все несколько сложнее, так что пройдем по порядку. Компьютерные клавиатуры можно разделить на две обширные категории: мембранные и механические. Они различаются методом работы клавиш: на первых все они подключены к одной мягкой мембране, на вторых — каждая клавиша имеет собственный переключатель. Практическая же разница заключается в ощущениях от печати. Механические клавиатуры обеспечивают более тактильный отклик от нажатия на клавиши, но стоят значительно дороже мембранных аналогов. Клавиатуры, как и мыши, иногда бывают беспроводными, но для стационарных компьютеров это не так важно, как для ноутбуков — смело берите проводную, чтобы не переплачивать зря. Хотя, опять же, главный критерий здесь — это удобство печати, и его можно прояснить, только попробовав устройство лично.

Мыши в этом плане чуть проще: они различаются по разрешению сенсора, дополнительным клавишам, весу и другим мелким параметрам. Просто выбирайте ту, которая лежит в руке лучше всего: если корпус мыши поддерживает вашу ладонь целиком и кисть не висит в воздухе, то все замечательно. Предупредим только об одном моменте — не торопитесь выкладывать огромные деньги за игровые устройства. Порой они действительно дают некоторые преимущества, но, в конце концов, мышь за 500 или 1000 рублей послужит в учебе так же хорошо, как и геймерская мышка за 5000 или 10 000 рублей.